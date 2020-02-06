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أخبار البلد

القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:52 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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هيثم سعد الدين

وصلت مبادرة "أعرف واحمي نفسك" محطة جديدة  من محطاتها بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، للمرة الثانية  تحت رعاية وزارة القوى العاملة محمد سعفان، لتوعية المنشآت - التى تعمل فى مجال السياحة والفندقة، والتشييد والبناء على مستوى المحافظة - بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بهذه المنشآت.


وقال وزارة القوى العاملة: إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.


وأكد الوزير في كلمته ألقاها أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أننا كلنا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعى بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتى يتولد عنها أخطار جسيمة.


وأوضح "ربيع" أن المبادرة  التي تختتم أعمالها اليوم، تم خلالها شرح خطط الطوارئ وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة، فضلاً عن رفع المستوى الثقافى للعمال فى مجال السياحة والتشييد والبناء، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطط الطوارئ وتقييم المخاطر، وكيفية الوقاية من الحوادث الجسيمة بأهم صناعة بمصر حفاظًا على الأمن القومى للبلاد، بالإضافة توعية العاملين بكيفية الالتزام بقوانين السلامة والصحة المهنية ومواكبتها للتنمية المستدامة ومصر 2030.


وفي نفس السياق تناولت الكيميائية سهير نصر مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة البرنامج بمحاضرة عن ضمان السلامة والصحة المهنية في جميع الأوقات، وما ينبغي علي أصحاب الأعمال القيام به، ودور اخصائي ومسئول السلامة والصحة المهنية عن الحوادث قبل وقوعها والأسباب المباشرة للحوادث وتعزيز الثقافة العمالية في هذا الشأن.


كما تناولت المهندسة غادة إبراهيم تشريعات السلامة المهنية والهدف من منها، وأهمها حماية العامل من "اصابات، وعاهات، وصحة وسلامة العامل" وحماية صاحب العمل من"الات، ومواد خام، ومنتج، ومنشأة.


وقبل ختام البرنامج تم فتح باب المناقشة للحضور، والرد على جميع التساؤلات من جانب وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية.


حضر المبادرة سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، ومديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر، ولفيف من إدارات السلامة والصحة المهنية بعدد كبير من المنشآت بالمحافظة .

القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
القوى العاملة: مبادرة اعرف واحمى نفسك تصل البحر الأحمر
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