حق الشعب.. إزالة 105 حالات تعد على أراضى الدولة بـ فاقوس وديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ_الشرقية، أنه تم إزالة 105 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 4 أفدنة و16 قيراطا و21 سهما أراضي زراعية بمركزي فاقوس وديرب نجم.





وأضاف محافظ الشرقية انه الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرار الإزالة لـ4 حالات بمساحة 1 فدان و16 قيراطا و15 سهما بمركز فاقوس، وتنفيذ قرار الإزالة لـ101 حالة بمساحة 3 أفدنة و6 أسهم بمركز ديرب نجم وذلك خلال اليوم الرابع للموجه 15 والتي بدأت في أول الشهر الجاري وتستمر حتي نهايته لازالة كافه التعديات علي أراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





واشار المحافظ الي انه يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدوله والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.





وقال المحافظ إنه لا تهاون مع المعتدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون علي الجميع لحين استرداد جميع املاك الدوله بنطاق المحافظة.

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أضاف محافظ الشرقية أن الموجة (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى .