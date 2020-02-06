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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:49 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، وذلك بحضور مديرى مديريات الإسكان والمرافق والكهرباء، ووحدة تطوير العشوائيات ورؤساء أحياء الزهور والضواحى.

وخلال الاجتماع ،وجه اللواء عادل الغضبان ، رؤساء الأحياء بالاستمرار فى ٱزالة الاشغالات والمغاسل الغير قانونية فى نطاق الأحياء وتكثيف الجهود للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

كما تابع المحافظ ، آخر التطورات فى تنفيذ عدد من المشروعات القائمة بالمحافظة، ووجه بتسليم مبنى الكهرباء بمنطقة الأمل إلى شركة توزيع كهرباء القناة لتشغيله، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات الحالية.
محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور
محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور
محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور
محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور
محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور
محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية.. صور
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