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نادية لطفي.. رحلت عن عالمنا وبقيت أعمالها خالدة.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:52 م
الفنانة الراحلة نادية
الفنانة الراحلة نادية لطفى
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هاجر إبراهيم

نشرت قناة "العربية" تقريرا عن المسيرة الفنية للفنانة الراحلة "نادية لطفى"، التي رحلت فى أحد مستشفيات القاهرة أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخولها في غيبوبة.


وقال التقرير إن اسم الفنانة الأصلي لنادية لطفى هو "بولا محمد شفيق"، مشيرا إلى أن السينما المصرية فقدت واحدة من أهم نجمات فترات الستينات والسبعينات.


وأضاف أن الفنانة الراحلة نادية لطفى قدمت للسينما المصرية رصيدا حافلا من الأفلام، وصل إلى حوالى 80 عملا، أشهرها "النظارة السوداء، وللرجال فقط، ووراء الشمس" وغيرها الكثير.


وأوضح التقرير أن من اكتشفها هو المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم "سلطان"، كما اختار لها اسمها الفنى "نادية" اقتباسا من شخصية فاتن حمامة فى فيلم "لا أنام".


ولفت إلى أن آخر ظهور للفنانة الراحلة نادية لطفى، كان خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ83 بمستشفى المعادى العسكرى، وذلك فى الثالث من يناير الماضى.
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