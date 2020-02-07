هل تدليك الأعضاء شرط لصحة الوضوء .. المفتي السابق يجيب

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول "هل دلك الأعضاء شرط لصحة الوضوء" ؟ .
أجاب المفتي السابق، أنه لا يجب دلك الأعضاء أثناء الوضوء أو الغسل، موضحًا: أي لا يجب تمرير اليد عليها بالماء، عند جمهور العلماء والشافعية، مشيرًا إلى أنه يكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل، خلافًا للإمام مالك الذي رأى وجوب الدلك.
أجاب المفتي السابق، أنه لا يجب دلك الأعضاء أثناء الوضوء أو الغسل، موضحًا: أي لا يجب تمرير اليد عليها بالماء، عند جمهور العلماء والشافعية، مشيرًا إلى أنه يكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل، خلافًا للإمام مالك الذي رأى وجوب الدلك.