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ديني

هل تدليك الأعضاء شرط لصحة الوضوء .. المفتي السابق يجيب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:00 ص
الوضوء
الوضوء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول "هل دلك الأعضاء شرط لصحة الوضوء" ؟ . 

أجاب المفتي السابق، أنه لا يجب دلك الأعضاء أثناء الوضوء أو الغسل، موضحًا: أي لا يجب تمرير اليد عليها بالماء، عند جمهور العلماء والشافعية، مشيرًا إلى أنه يكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل، خلافًا للإمام مالك الذي رأى وجوب الدلك.

وأضاف أن الواجب في الوضوء وصول الماء إلى الأعضاء، لافتًا إلى أن دلك الأعضاء عند الوضوء سنة في قول جمهور أهل العلم وليس فرضا.

حكم المسح على الكم في الوضوء

حكم المسح على الكُم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟ قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين بالإضافة إلى مسح الرأس، من أركان الوضوء ولا يصح دونها.

وأضاف «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «حكم المسح على الكُم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟»، أن بعض النساء يظن أن المسح على الأكمام قياسًا مثل المسح على الرأس أو على الخفين، ولكن هذا قياس خطأ، لأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة استثناء، والاستثناء لا يُقاس عليه، لأنه خلاف الأصل، فلا يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين.

وأفاد بأنه لابد للمرأة أو الرجل أن أن يغسل اليدين إلى المرفقين، لأن هذا شرط لصحة الوضوء ومن ثم صحة الصلاة.

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