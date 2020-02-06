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فن

5 ورش مسرحية فى الدورة الـ 5 لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:21 م
ماون الغرباوي
ماون الغرباوي
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شيرى نبيل
يفتح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الخامسة برئاسة المخرج مازن الغرباوى باب المشاركة فى الورش المسرحية للشباب من جميع محافظات مصر، ويدير هذه الورش 5 خبراء فى فنون المسرح المختلفة.
 
فتقدم الفنانة تيلدا كيندسن ورشة في الرقص المعاصر ويقدم السينوغرافي العالمي جان جي ليكوت ورشة السينوغرافيا أما ورشة المسرح الغنائي فيشرف عليها ستاس نامين، ويقدم الدكتور فيصل القحطاني ورشة حرفية الكتابة المسرحية بينما يقدم الدكتور الفنان علاء قوقة ورشة حرفية الممثل.
 
يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعقد في الفترة من 1 -7 إبريل 2020 ويهدي جائزة التأليف في دورته المقبلة لروح الأستاذ الدكتور والكاتب الراحل أحمد سخسوخ الذي أعطي للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية .
 
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.
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