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أخبار العالم

علاوي: الدم العراقي خطنا الأحمر الوحيد وقد لا أستمر بتشكيل الحكومة

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:20 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
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أحمد محرم
قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي إن الحكومة العراقية ماضية في ترتيباتها لتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأضاف علاوي في كلمة متلفزة أن "الدم العراقي هو خطنا الأحمر الوحيد"، مشيرًا إلى أن "أبناؤنا في الساحات وواجبنا خدماتهم لا أن يتعرضوا للقمع".



وأردف "ممارسات قمع المتظاهرين تضعنا في موقف حرج وقد لا أستمر في مهمة تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع علاوي "لا أريد أن تتأثر صورتي الشخصية مما يجري في الساحات من اعتداءات، وسنحقق بالانتهاكات التي وقعت خلال التظاهرات في العراق".

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف أن "أولويتنا إجراء تحقيقات في أحداث النجف ونرفض الاعتداء على المتظاهرين".

ومن جانبه، أكد محافظ النجف العراقية أن الأمور في المحافظة تخرج عن السيطرة. داعيا رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، للحضور إلى المحافظة.

وبحسب سكاي نيوز، تشهد محافظة النجف استمرار إطلاق الرصاص وحرق خيام المتظاهرين في ساحات الاعتصام.

وقال مصدر طبي إن عدد القتلى ارتفع إلى 8 أشخاص، وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء اشتباكات في ساحة الصدرين.

وهاجم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتظاهرين في النجف، حيث اقتحمت مجموعة من عناصر ”القبعات الزرق“ ساحة الاعتصام في محافظة النجف، وأحرقت عددا من خيم المعتصمين.
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