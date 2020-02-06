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محافظات

تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات في حوض الـ2000 ببحيرة مريوط.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم الخميس، ولليوم الثالث علي التوالي، حملات إزالة التعديات عن حوض الـ2000 ببحيرة مريوط.


وتأتي الحملة التي شاركت فيها قوات من الجيش والشرطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر. 


ونفذت  الحملة 35 قرار إزالة جديد،  في ضوء تكليفات  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية وبالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.


شارك في الحملة كل من اللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد في المحافظة، يرافقه اللواء سامي عبدالرازق غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية.
تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات في حوض الـ2000 ببحيرة مريوط.. صور
تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات في حوض الـ2000 ببحيرة مريوط.. صور
تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات في حوض الـ2000 ببحيرة مريوط.. صور
تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات في حوض الـ2000 ببحيرة مريوط.. صور
تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات في حوض الـ2000 ببحيرة مريوط.. صور
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