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تعليم

جامعة حلوان تضع خطة لمواجهة فيروس كورونا الجديد

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:08 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
فأعلن  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة الكليات والوحدات وإدارات الجامعة، مؤكدًا علي ضرورة إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات الصحية السليمة للوقاية من كافة الأمراض مؤكدًا علي وجود جهود حثيثة من كافة الكليات بالقطاع الطبي ومستشفيات الجامعة للتوعية بالمرض وطرق الوقاية منه من خلال الندوات وحملات التوعية وتوزيع المنشورات والبوسترات للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة وذلك بهدف مكافحة العدوي وتحقيق سبل الوقاية منها تتضمن طباعة بوسترات خاصة بكيفية الوقاية من المرض وتوزيعها، ووجود فرق طبية متكاملة بمستشفيات الجامعة ومستشفي الطلبة والعيادات، مع توفير تدريب مستمر لفرق العمل بالمستشفيات والإدارات الطبية، وعمل توعية لجميع العاملين في المستشفيات سواء الفريق الصحي أو الموظفين أو الأمن وغيرهم بطرق العدوي وكيفية الوقاية، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوي بالمجلس الأعلي للجامعات وتعميمها علي كليات الجامعة والمدن الجامعية وقطاعات الجامعة المختلفة.
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