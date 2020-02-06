جامعة حلوان تضع خطة لمواجهة فيروس كورونا الجديد

فأعلن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة الكليات والوحدات وإدارات الجامعة، مؤكدًا علي ضرورة إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات الصحية السليمة للوقاية من كافة الأمراض مؤكدًا علي وجود جهود حثيثة من كافة الكليات بالقطاع الطبي ومستشفيات الجامعة للتوعية بالمرض وطرق الوقاية منه من خلال الندوات وحملات التوعية وتوزيع المنشورات والبوسترات للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.



