شيماء القاسم تكشف تفاصيل شخصيتها في فلانتينو والتعاون مع عادل إمام

تشارك الفنانة شيماء القاسم في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام 2020، وذلك من خلال مسلسل فلانتينو بطولة الزعيم عادل إمام.





وقالت شيماء، إن المخرج رامي إمام هو من قام بترشيحها للمشاركة في فلانتينو، ويعتبر هذا هو التعاون الثاني لها معه، وذلك بعدما رشحها من قبل للمشاركة في عوالم خفية منذ عامين، وحينها تلقت اتصالُا هاتفيًا منه وتوجهت إلى مكتبه، وفوجئت بأن رامي إمام يعطيها الاسكريبت الخاص بالدور الذي ستجسده أمام الزعيم، وكانت سعيدة جدُا لأن كل المشاهد جمعتها بالزعيم.





وأما عن تفاصيل دورها في فلانتينو، أوضحت شيماء أنها تجسد شخصية منار وهي سيدة متزوجة من دكتور شريف، وأنجبت منه طفلًا، وهو متزوج من أخرى ولديها مشكلات في الإنجاب، وبعد ذلك يتوفى وتطالب بحقها في الميراث وهنا تواجهها مشكلة وهي أن أهله لا يعرفون بخبر زواجه وإنجابه لطفل.



