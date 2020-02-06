الزمالك ينتهي من استعدادت افتتاح صالة الجيم بحضور وزير الشباب والرياضة

انتهى مسئولو نادي الزمالك من كافة الاستعدادات اللازمة لافتتاح الجيم الجديد وبعض المنشآت، والمقرر افتتاحه مساء اليوم الخميس.





ويزور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مقر نادى الزمالك، اليوم الخميس، بناءً على دعوة من مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، لافتتاح بعض المنشآت على رأسها جيمانزيوم النادى الجديد.





ومن المنتظر أن يزور الدكتور أشرف صبحي مساءً نادي الزمالك، وتحدد بصورة مبدئية السادسة مساءً، لموعد الزيارة التى سيفتتح خلالها بعض منشآت القلعة البيضاء.



