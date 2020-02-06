البيئة: نقل تبعية إدارة المخلفات للفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة إلى جهاز إدارة المخلفات

أكدت وزيرة البيئة رئيسة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مجلس إدارة الجهاز قرر نقل التبعية الفنية لإدارة المخلفات بالفروع الإقليمية للجهاز إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك كافة الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المخلفات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 51 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، الذي عُقد اليوم الخميس، برئاسة وزيرة البيئة وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الجهات المُمثلة بالمجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المهمة لتسيير آليات العمل.





وقالت وزيرة البيئة، إن الهدف من هذا القرار هو تفعيل دور جهاز المخلفات، وتوسيع انتشاره على مستوى الجمهورية، وتنظيم عمل إدارة منظومة المخلفات بكافة المحافظات، وإحكام الرقابة والسيطرة، وتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمخلفات، والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية، بهدف تحسين الوضع البيئي بكافة أنحاء الجمهورية.