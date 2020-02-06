إدوارد يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والدته

نشر الفنان إدوارد صورا من جنازة والدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

وعلق علي الصورة " النهاردة من 3 سنين كان أصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا أمى .. الدنيا كلها اسودت في وشي وبقيت مش شايف حاجة ولا شايف حد وقعدت افتكر حاجات كانت بيني وبينك من وانا صغير لحد ما كبرت .. صعب عليا فراقك للحظة دي يا امي واتمني انك كنتي تكونى جنبي في كل لحظة نجاح بشوفها وبحس بيها بدعواتك ليا وبسمعها في ودني لما اكون محتاجها .. اشبعوا بامهأتكم واركعوا تحت رجليهم والله ما في أعظم من الام".

من ناحية يشارك ادوارد في مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصوير الأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصوير هناك حتى شهر فبراير القادم.





مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.