AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير الصين ببريطانيا: رد الفعل العالمي تجاه فيروس كورونا مبالغ فيه

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
وصف السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينج، رد الفعل العالمي تجاه فيروس (كورونا) بالمبالغ فيه، موجهًا انتقاداته إلى تعامل الإعلام مع القضية.

ودعا السفير - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الخميس/ - إلى التجاوب المتعقل مع الأمر، مشيرًا إلى وجود تمييز يستهدف المجتمع الصيني.. مطالبًا باحترام بلاده وطريقة تعاملها مع المرض والتي فاقت لوائح منظمة الصحة العالمية.

كما أشاد بتعامل الصين مع المرض وقدرتها على التغلب على الفيروس، قائلًا: "إن أي آثار سلبية على اقتصاد البلاد هي مؤقتة". 

يٌشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس (كورونا) حالة طوارئ عالمية بعد تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة ومئات الوفيات داخل الصين وخارجها، ويعتقد أن مركز انتشار الفيروس هو مدينة "ووهان" الصينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكين ترحب بمشاركة خبراء مصريين لحصار فيروس كورونا داخل الصين

أمريكا تعرض إرسال فريق خبراء للصين لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 212 شخصا

سفير الصين بالكويت: وباء كورونا قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه والسيطرة عليه

هل دولة عظمى وراء نشر فيروس كورونا في مدينة ووهان.. السفير الصيني يجيب

425 حالة وفاة .. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين

ترشيحاتنا

بسبب بنت الجيران .. حسن شاكوش الثاني على الساوند كلاود عالميا ومتصدر تويتر .. صور

سرقت 70 مليون ريال.. سيدة عربية تنصب على سعوديين وتفر هاربة

شاهد.. هيدي كرم برفقة والدتها.. والجمهور: ماما عسل اوووي

تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري خلال ساعات.. تفاصيل

زلزال في العريش بقوة 4 ريختر.. وشبكة الرصد: لا خسائر أو إصابات

ما مدة حمل السيدة مريم؟.. أمين الفتوى يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق