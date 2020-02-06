جامعة الزقازيق توقف أستاذًا بالحقوق.. والموقوف: القرار غير قانوني

قال الدكتور طارق عبد العزيز الشيخ، إن جامعة الزقازيق قامت بتحويله للتحقيق على خلفية حبسه على ذمة قضية تم حفظها، حيث فوجئ بعد قرر إخلاء سبيله بصدور قرار من الجامعة بتحويله للتحقيق ثم وقفه والذي يترتب عليه العديد من الأضرار منها حصوله على مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط شهريًا.





وأضاف "الشيخ "، أن هناك أثرا نفسيا ومعنويا تسبب فيها قرار الجامعة بوقفه لمدة 3 أشهر، حيث أن قرار الجامعة الذي اتخذته بالتحقيق معه يتم كنوع من الروتين بعد إخلاء سبيل عضو من هيئة التدريس بالجامعات المصرية.





أضاف: يتم حساب المرتب في حالة التأديب والتحقيق على الراتب الأساسي، والمنع من التدريس، وتأخر الترقية الخاصة بي، بالإضافة إلى التأثير المعنوي أمام زملائي وتلامذتي وأفراد أسرتي، فالقرار أشبه بعملية اغتيال معنوي.





وأشار الشيخ إلى أنه من الناحية القانونية فإن قرار الجامعة يتعارض مع نصوص المواد ١٠٥، ١٠٦ بقانون تنظيم الجامعات، موضحا أنه ينص على أن قرار الإيقاف عن العمل يكون في حالة وجود تحقيق مع عضو هيئة التدريس"، بالإضافة إلى احتمالية وجود تأثير لعضو هيئة التدريس الموقوف على سير التحقيقات، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدينه حيث إن النيابة العامة أخلت سبيله ولا يوجد أي شيء ضده.



