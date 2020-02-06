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رياضة

المصري يبدأ إجراءات سفر أحمد جمعة لـ قطر.. تعرف على السبب

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
بدأت إدارة النادي المصري إجراءات سفر أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي إلى قطر وذلك لإجراء جراحة لزرع غضروف الركبة في مستشفى سبيتار والتي حصلت على الاعتماد الرسمي من قبل مركز التقييم والأبحاث الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (F-MARC) باعتبارها مركزا للتميّز في الطب الرياضي.


ومن المقرر أن يُجـري الجراحة البروفيسور اليوناني ايمانويل باباكوستاس والذي يُعد أحد أبرز الخبراء في هذا المجال.


كان اللاعب أحمد جمعة – والذي يعتبر أبرز هدافي المصري في السنوات الأخيرة بإحرازه لـ 34 هدفا ببطولة الدوري العام جعلته يأتي في المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للمصري بالدوري العام بالإضافة إلى أهدافه التسعة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية على مدار مشاركات المصري بالبطولة ليتصدر بهم ترتيب هدافي المصري بالكونفيدرالية .


وتعرض جمعة لعدة إصابات متكررة برشح في الركبة لتتسبب في إصابته بقرحة بالركبة استلزمت حقنه بالبلازما املا في تحسن حالته إلا أن الجهاز الطبي للمصري رأى حتمية التدخل الجراحي سعيا منه للقضاء تماما على معاناة اللاعب من تلك الإصابة وتداعياتها المتكررة.
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