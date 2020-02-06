ثقافة الإسكندرية تناقش التاريخ الفني لأم كلثوم وتطوير الموسيقى المصرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام بيت ثقافة رشدي أمسية شعرية بعنوان "التاريخ الفني لكوكب الشرق أم كلثوم" تحدث خلالها الشاعر محمد رطيل عن المجهود الحربي لأم كلثوم قبل حرب أكتوبر 1973 باعتبارها رائده المجهود الحربي للقوات المسلحة وكذلك ودورها الفنى والإجتماعي والوطني، تلى ذلك فقرة إلقاء شعر وغناء لعدد من أغانيها بحضور الفنان إبراهيم الملاح، ريمون عبد المسيح والشاعر منير عباس والمؤرخ الفني عصام محمود.





عقد قصر ثقافة الأنفوشى لقاءً بعنوان "دور الفرق الجماعية في تطوير الموسيقي المصرية " أدارها د.حسن محمود، تحدث خلالها الشاعر أحمد يسري عن بداية الفرق الغنائية المصرية ومنها فرقة الحب والسلام للفنان الراحل نبيل البقلي، كما أقامت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية محاضرة بعنوان" الآثار البحرية والتراث الثقافى المغمور بالمياه" بقصر ثقافة الشاطبي، تناول خلالها باسم إبراهيم مدير إدارة المناطق المتحفية بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، عن حماية المواقع الأثرية الغارقة، كما تحدث سعد أحمد مدير إدارة الأعمال البحرية عن التوثيق بالتصوير تحت المياه.





أعد بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان" التوعية بأمراض الشتاء" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول مكتبة عن ضرورة التوعية الصحية لدي الطلاب في المدارس خاصة في فصل الشتاء وتعريفهم بأعراض الإنفلونزا وطرق انتقال العدوى وطرق الوقاية، مؤكدة على أهمية النظافة الشخصية والتغذية السليمة وممارسة الرياضة حفاظا على الصحة العامة.





قام نادي السينما ببيت ثقافة ٢٦ يوليو بعرض فيلم (عودة الإبن الضال ) بمناسبة إحياء ذكرى المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، تلاه ورشة تعليم اساسيات الرسم ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل، بينما أقام بيت ثقافة أبو قير ورشة فنية بعنوان "يلا نرسم" بجمعية العلم والعلماء قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتعليم الرواد أساسيات الرسم من نسب وضوء وظل وتوزيع الكتل، كما تجدد اللقاء الأسبوعي بقصر ثقافة برج العرب لجلسات التخاطب قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بقراءة عدد من القصص على الأطفال وسؤالهم للتعبير عما تم فهمه مع التأكيد على نطق الكلمات بشكل صحيح وتكوين جمل مقبولة ومفهومة.