هيئة الاستثمار تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى مع أوزبكستان

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر الهيئة، اليوم الخميس، بالسفير الأوزبكستاني بالقاهرة، أبييك عارف عثمانوف.



حيث بحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية تنفيذ التوصيات التي جاءت في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أوزبكستان في 2019، وأكدا ضرورة المتابعة الجيدة لتنفيذ ما خلصت إليه الزيارة من نتائج وقرارات، وأهمية تبادل الزيارات في الفترة المقبلة وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الاستثمار وبالأخص التعاون في مجال الصناعات الجلدية وصناعات الأدوية والإلكترونيات وإمكانية التعاون في مجال التصنيع المشترك.



و من جانبه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار حريصة على مناقشة كل الفرص الاستثمارية المتاحة مع الجانب الأوزبكستاني، وأنها تتطلع نحو تحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الأوزبكستاني في مجال الاستثمارات بما يحقق مصالح الجانبين.



و أعرب السفير الأوزبكستاني بالقاهرة عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الجانب المصري لجذب المزيد من الاستثمارات بما يحقق مصالح الطرفين.



قام السفير الأوزبكستاني بالقاهرة خلال الزيارة بدعوة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لحضور منتدى الأعمال الذي تستضيفه بلاده والمزمع انعقاده في مارس المقبل، بمشاركة 1500 شخص بجانب ممثلين من الحكومة الأوزبكية ورجال أعمال مصريين.

