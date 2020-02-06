أخبار التوك شو.. رطوبة عالية تجتاح البلاد الأيام القادمة.. هدية ثمينة لـ رونالدو فى عيد ميلاده.. والاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.
نشرت قناة "العربية" تقريرا عن المسيرة الفنية للفنانة الراحلة "نادية لطفى"، التي رحلت فى أحد مستشفيات القاهرة أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخولها في غيبوبة.
قال المطرب الفلسطيني محمد عساف إن الأغنية الفلسطينية والتراث الفلسطيني بشكل عام مليء بالأغانى والألحان التى شهد بها الفلسطينيون على مر التاريخ.
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس منذ أمس، الأربعاء، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يستمر إلى اليوم، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على الطرق الصحراوية والمكشوفة.
نشرت قناة "العربية" تقريرا عن المسيرة الفنية للفنانة الراحلة "نادية لطفى"، التي رحلت فى أحد مستشفيات القاهرة أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخولها في غيبوبة.
قال محمد الديهى، الباحث المتخصص فى الشئون التركية، ان وجود اليونان ومالطا فى تقرير مجلس الامن يعكس مدى الرغبة والاتفاق المتواجد فى اوروبا ضد تركيا، وضد الاجراءات التى تتخذها فى شرق المتوسط.
مفاجأة وهدية ثمينة لـ رونالدو فى عيد ميلاده الـ 35
عرضت فضائية العربية فيديو لحظة احتفال أسرة رونالدو مع بعض اصدقائه في شوارع مدينة تورينو الإيطالية، وتقديم هدية ثمينة له بمناسبة عيد ميلاده الـ35 .
سفيرنا بأثيوبيا: مصر تعاملت مع رئاسة الاتحاد الإفريقي بمنهج منظم للغاية
قال سفير مصر باثيوبيا، أسامة عبد الخالق: إن البصمالواضحة فى رئاسة الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تظهر فى إدارة الأعمال، واختيار أولويات قارية فى أجندة التنمية القارية لدفعها للأمام، لافتًا إلى أنه تم اختيار موضوع منطقةقال سفير قال سفير مصر باثيوبيا، أسامة عبد الخالق: إن البصمة الواضحة فى رئاسة الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تظهر فى إدارة الأعمال، واختيار أولويات قارية فى أجندة التنمية القارية لدفعها للأمام، لافتًا إلى أنه تم اختيار موضوع منطقة التجارة الحرة وإدخالها حيز التنفيذقال سفير مصر باثيوبيا، أسامة عبد الخالق: إن البصمة الواضحة فى رئاسة الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تظهر فى إدارة الأعمال، واختيار أولويات قارية فى أجندة التنمية القارية لدفعها للأمام، لافتًا إلى أنه تم اختيار موضوع منطقة التجارةا