أخبار التوك شو.. رطوبة عالية تجتاح البلاد الأيام القادمة.. هدية ثمينة لـ رونالدو فى عيد ميلاده.. والاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا

قال سفير مصر باثيوبيا، أسامة عبد الخالق: إن البصمالواضحة فى رئاسة الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تظهر فى إدارة الأعمال، واختيار أولويات قارية فى أجندة التنمية القارية لدفعها للأمام، لافتًا إلى أنه تم اختيار موضوع منطقةقال سفير قال سفير مصر باثيوبيا، أسامة عبد الخالق: إن البصمة الواضحة فى رئاسة الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تظهر فى إدارة الأعمال، واختيار أولويات قارية فى أجندة التنمية القارية لدفعها للأمام، لافتًا إلى أنه تم اختيار موضوع منطقة التجارة الحرة وإدخالها حيز التنفيذقال سفير مصر باثيوبيا، أسامة عبد الخالق: إن البصمة الواضحة فى رئاسة الاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تظهر فى إدارة الأعمال، واختيار أولويات قارية فى أجندة التنمية القارية لدفعها للأمام، لافتًا إلى أنه تم اختيار موضوع منطقة التجارةا