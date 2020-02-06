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أخبار العالم

استقالة وزير بإسكتلندا بسبب علاقة مع مراهق

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تقدم وزير المالية الإسكتلندي، ديريك ماكاي، باستقالته على خلفية نشر وسائل الإعلام مئات الرسائل التي بعث بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مراهق يبلغ من العمر 16 عاما.

وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد قدم ماكاي (42 عاما) الاستقالة إلى رئيس الحكومة، نيكولا ستيرجن، مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ فورا، قبل ساعات من إعلان مشروع الميزانية للعام القادم اليوم الخميس.

وتأتي الخطوة بعد كشف الفرع الإسكتلندي لصحيفة "ذا صن" أن ماكاي، وهو والد طفلين أعلن بعد الطلاق من زوجته عام 2013 أنه مثلي، بعث إلى المراهق الذي لم يتم الكشف عن اسمه بـ260 رسالة في "فيسبوك" و"إنستجرام" منذ أغسطس الماضي.

وفي تلك الرسائل، قال الوزير المستقيل إنه يعتبر هذا المراهق، وهو تلميذ في مدرسة، "جميلا في الواقع" ودعاه على حسابه إلى مباراة كرة رجبي، وأعرب عن إعجابه بقرار المراهق قص شعره الطويل أصلا.

وكشف الوزير في رسالة حذفها لاحقا عن ميوله الجنسية، ودعا المراهق مرارا وتكرار للقائه شخصيا تحت ذرائع مختلفة، على الرغم من أنه كان على دراية تامة بشأن عمره.

ومع مرور الوقت بدأت هذه الرسائل تثير قلقا متزايدا لدى المراهق، وقام باطلاع والدته عليها، لتعرب لـ"ذا صن" عن غضبها إزاء تصرفات الوزير وطالبت الحكومة بإقالته.

وأقر الوزير في بيان الاستقالة بأن تصرفاته كانت "حمقاء" وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وقدم اعتذاره إلى المراهق وعائلته.
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