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توك شو

مدير المركز المصري الروسي: موسكو لا تثق في أردوغان وتتعامل معه بحذر..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:23 م
تحذيرات من روسيا
تحذيرات من روسيا لتركيا
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توك شو
قال أشرف كمال مدير المركز المصري الروسي للدراسات، أن روسيا لا تثق في أردوغان باعتباره شخصية سياسية وتتعامل معه بحذر شديد.

أضاف أشرف كمال ، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج " أكسترا نيوز " ، أن روسيا لديها علم بمساعدة أوردغان للجماعات الإرهابية ، مشيرا الي أن روسيا تسعى الي اعطاء بعض الفتات له للحصول علي المصالح الخاصة التي تحتاجها.

كما أكد مدير المركز المصري الروسي للدراسات، أن روسيا أكدت لتركيا خلال مفاوضات عدم التصعيد للوصول الي المناطق المختلفة من سوريا، مضيفا أن مفاوضات خفض التصعيد وخط أطلاق النار لا تشمل الجماعات الأرهابية.

وأشار أشرف كمال، أن تم تغير مسمي الجماعات الأرهابية التي يدعمها أردوغان، مؤكدا أن تغير مسمي هذه الجماعات جاء لتفادي العقوبات الغربية وتفادي ضم الجماعات الأرهابية الي قائمة الأرهاب الدولية المعتمدة .

تابع: روسيا حذرت تركيا أكثر من مرة من نقل الجماعات الأرهابية من سوريا الي ليبيا ، قائلا: لم تحذر بشكل صريح لكن الجميع يدرك ويفهم ما تقصده روسيا من تحذيرات .
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