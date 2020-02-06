شقيقته حاولت إخفاء الجريمة.. الأمن العام يضبط شابا قتل والده بالعبور

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط شخص قتل والده بسبب خلافات مالية بالعبور.





البداية عندما تبلغ لقسم العبور بمديرية أمن القليوبية من شخص بالمعاش 67 سنة ومقيم دائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة بتلقيه اتصال هاتفي من ابنة شقيقه طالبة 22 سنة مقيمة بالحي الثامن دائرة قسم العبور، والتي قررت له خلاله باكتشافها وفاة والدها بالمعاش 78 سنة ومقيم بذات العنوان داخل مسكنهما حال قيامها بمحاولة إيقاظه من النوم، ولدى وصوله تلاحظ له وجود آثار خنق وسحجات حول رقبة شقيقه.





بمواجهتها عدلت عن أقوالها وقررت له قيام شقيقها 20 سنة ومقيم بذات العنوان" بقتل والدهما.





على الفور انتقل مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية تبين سلامة جميع منافذ الشقة محل البلاغ ووجود جثة المتوفى مسجاة على ظهرها بسرير غرفة النوم ووجود آثار خنق وسحجات وخدوش بالرقبة.





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى صحة البلاغ وقيام الابن بقتل والده لوجود خلافات عائلية بينهما.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.



