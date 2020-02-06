إنجي شرف: لم أتردد في قبول دوري بمسلسل الضاهر

قالت الفنانة إنجي شرف إنها لم تردد في قبول دورها بمسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا.
تابعت إنجي في تصريح لـ صدى البلد: إطلاقا.. ما حدث أن تامر عبد المنعم قال لي أنا عايزك في دور "كذا"، فقلت له: "حاضر " وعندما قرأت الشخصية غيرتها ولم أتردد في الموافقة.
مسلسل "الضاهر " تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل، بالإضافة إلى وجود النجم محمد فؤاد والفنان حسن يوسف.