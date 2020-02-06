نجم برشلونة يمثل أمام القضاء الإسباني في تهمة تخريب

أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية وقوف صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة أمام القضاء الإسباني في قضية اتهامه بتخريب منزله السابق.





وحسب الصحيفة فإن أومتيتي وصل صباح اليوم الخميس إلى المحكمة وأدلى بشهادته لمدة 30 دقيقة وبعدها خرج إلى المطار والسفر لمواجهة اتليتكو بلباو مساء اليوم في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.





ويطالب مالكو المنزل الخاص بأومتيتي بدفع فاتورة الإصلاح والبالغ قيمتها 183 ألف يورو بسبب ترك المنزل وحمام السباحة وموقف السيارة في حالة سيئة للغاية.





ولم يتوصل مالك المنزل لاتفاق مع اومتيتي لتخفيض قيمة التعويض لذلك لجأ الثنائي للمثول أمام القضاء.