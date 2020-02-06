AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم برشلونة يمثل أمام القضاء الإسباني في تهمة تخريب

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:25 م
اومتيتي وبرشلونة
اومتيتي وبرشلونة
Advertisements
عبدالله هشام
أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية وقوف صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة أمام القضاء الإسباني في قضية اتهامه بتخريب منزله السابق.

وحسب الصحيفة فإن أومتيتي وصل صباح اليوم الخميس إلى المحكمة وأدلى بشهادته لمدة 30 دقيقة وبعدها خرج إلى المطار والسفر لمواجهة اتليتكو بلباو مساء اليوم في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويطالب مالكو المنزل الخاص بأومتيتي بدفع فاتورة الإصلاح والبالغ قيمتها 183 ألف يورو بسبب ترك المنزل وحمام السباحة وموقف السيارة في حالة سيئة للغاية.

ولم يتوصل مالك المنزل لاتفاق مع اومتيتي لتخفيض قيمة التعويض لذلك لجأ الثنائي للمثول أمام القضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في عيون الصحف الإسبانية

إنييستا يحقق اول القابه في اليابان بالتتويج بكأس الإمبراطور

مدرب برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع نجم نيجيريا

برشلونة يصطدم بـ اتليتك بلباو في دور الـ 8 بكأس ملك إسبانيا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم الجدل .. قمة الأهلي والزمالك المؤجلة فى موعدها

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

بـ بنطلون ممزق ومكياج.. شاهد.. إطلالة ابنة الراحل طلعت زكريا والجمهور: خسيتى

3 هزائم وابتعاد عن الصدارة.. نتائج صن داونز المحلية قبل مواجهة الأهلي

أحمد شوبير عن مواجهة صن داونز: فريق زي وادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور