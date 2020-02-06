وزير الري يترأس الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه 2020

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الاول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه المقرر عقدة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2020 تحت عنوان "الأمن المائي في المناطق الجافة".









قال الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة العلمية للأسبوع إنه جار التواصل مع الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن المائي على مستوى العالم وتجميع الاقتراحات التي تثرى المؤتمر. على أن يتضمن كل اقتراح دراسة الأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والامنية حتى يكون قابلا للتطبيق والاستفادة منه، مضيفا أنه يتم دراسة وبحث الدراسات والاوراق البحثية وتصنيفها لاختيار الأفضل لعرضها بالأسبوع.









وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ومقرر اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه أنه تم وضع المحاور الاساسية للأسبوع في ضوء تناول قضية الأمن المائي، حيث اشتملت على تأثير التنمية الاقتصادية والبشرية على الامن المائي وكذلك التعاون لتحقيق الأمن المائي وعلاقة التغيرات المناخية والامن المائي.









وأضافت أنه سيتم تنفيذ ثلاث مسابقات على هامش أسبوع القاهرة للمياه تهدف الى زيادة الوعى العام بقضايا المياه وتشمل مسابقة للمزارعين وسيتم اختيار المزارع المتميز وتكريمه واستعراض افضل تجارب ترشيد استخدام المياه لدى المزارعين فى ظل استخدام ما يقارب 85% من مواردنا المائية في مجال الزراعة.









وكذلك تنفيذ مسابقتين لطلاب كليات الاعلام بالجامعات لإنتاج تنويهات وفيديوهات توضح أفضل الحملات التوعوية لترشيد المياه والمحافظة عليها ومسابقة بين المدارس التى قامت بمبادرات لترشيد استخدام المياه بها واختيار الافضل منهم لعرضها فى أسبوع القاهرة للمياه 2020.









ووجه الدكتور عبد العاطي بالعمل على استعراض الأفكار والأبحاث المبتكرة واستثمار الوسائل الاعلامية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بقضية الامن المائي.

