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أخبار العالم

إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار برام الله

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:25 م
الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي
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عرفة البنداري
أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الخميس، من جراء إطلاق نار في رام الله، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عملية بحث وتمشيط بالمنطقة بحثا عن مطلق النار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن شرطيا فلسطينيا توفي اليوم في جنين، إثر إصابته بنيران جنود من الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشرطي يدعى طارق لؤي بدوان، من سكان قلقيلية.

وأدان الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أدى منذ أمس إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين، فقال إن الخطة الأمريكية للسلام هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد.
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