ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسوان الصحراوى لـ 13 متوفى

ارتفع عدد المتوفين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة إلى 13 متوفى ، وإصابة 2 أخرين .

وكان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو مترات بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة .







وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين حيث تم إيداع ونقل 9 متوفين بمشرحة أسوان العمومية , و 4 آخرين إلى مشرحة التأمين الصحى والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة , وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .