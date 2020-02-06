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حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسوان الصحراوى لـ 13 متوفى

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:29 م
الحادث
الحادث
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شاذلى عبد الفتاح

ارتفع عدد المتوفين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة  إلى 13 متوفى ، وإصابة 2 أخرين .

 

وكان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو مترات بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة .


 وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين حيث تم إيداع ونقل 9 متوفين بمشرحة أسوان العمومية , و 4 آخرين إلى مشرحة التأمين الصحى والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

 

وتم تحرير محضر بالواقعة , وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

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