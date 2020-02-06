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حوادث

لمروره بحالة نفسية.. انتحار شخص بالدقهلية

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:27 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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همت الحسينى
أقدم شخص على الانتحار بأحد مراكز الدقهلية لمروره بحالة نفسية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل بوصول صابر شوقى  40 عاما مقيم ميت سلسيل مصابا بحالة تسمم لتناوله قرصين لحفط القمح وتم دخوله العناية المركزة للعلاج وذلك لمروره بأزمة نفسية .

وصرح مصدر طبى بأن الحالة العامة سيئة للغاية وحرجة وتجرى محاولات لانقاذه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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