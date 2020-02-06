لمروره بحالة نفسية.. انتحار شخص بالدقهلية

أقدم شخص على الانتحار بأحد مراكز الدقهلية لمروره بحالة نفسية.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل بوصول صابر شوقى 40 عاما مقيم ميت سلسيل مصابا بحالة تسمم لتناوله قرصين لحفط القمح وتم دخوله العناية المركزة للعلاج وذلك لمروره بأزمة نفسية .
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل بوصول صابر شوقى 40 عاما مقيم ميت سلسيل مصابا بحالة تسمم لتناوله قرصين لحفط القمح وتم دخوله العناية المركزة للعلاج وذلك لمروره بأزمة نفسية .