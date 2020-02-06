محمود علم الدين: الميثاق الأخلاقي المُعد من الجامعة ضابط تعليمي

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة والأستاذ بكلية الإعلام، إن الجامعة في صدد إعداد ميثاق أخلاقي للأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.





ونوه علم الدين خلال تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"، أن ذلك الميثاق القائم علي إعداده إدارة الجامعة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، يضع ضوابط قانونية للعمل الأكاديمي وعملية التدريس داخل الجامعة.





وأضاف الدكتور "علم الدين"، أن تلك الضوابط تعد أبرز الخطوات الجادة، التي تقوم بها جامعة القاهرة، خاصة بعد تصنيف الجامعة كاحد أهم الجامعات عالميا.





جامعة القاهرة تجدد الخطاب الديني .. محمود علم الدين يكشف لـ صدى البلد التفاصيل





وأشار الدكتور "محمود علم الدين"، إلي أن الضوابط التي ينص عليها الميثاق، تمثل تنظيما لقوانين العمل الأكاديمي مثل الضوابط التي تحكم اي وظيفة اخري.