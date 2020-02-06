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مرصد الفتاوى: الجماعات الإرهابية تشوه الإسلام لخدمة مصالحها.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:03 م
حسن محمد، مدير مرصد
حسن محمد، مدير مرصد الفتاوى التكفيرية
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اسراء صبري
قال حسن محمد، مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء، إن مرصد الإفتاء استند فى الفيلم القصير الذي عرضه على عدد كبير من دراسات دار الإفتاء ركز على أسلوب ومنهج الإخوان في التعامل مع التراث والسنة النبوية والشريعة.

وأوضح مدير المرصد، خلال مداخلته الهاتفية على اكسترا نيوز، أن الجماعات الإرهابية تعمل على تسييس الدين، من خلال توظيف السيرة النبوية لحل المشاكل التي تواجه المجتمعات المسلمة.

وأشار حسن محمد، إلى أن الجماعات الإرهابية تقدم حلول للمشاكل مغلفة بالسيرة النبوية غير الصحيحة، لافتا إلى وجود البعض الذي ينطلي  عليه هذا التفكير، نتيجة لقلة وعيهم بالسيرة النبوية.

وأكد مدير المرصد" أن هناك فرقا ما بين إعادة إحياء زمن الرسول "صلى "الله عليه وسلم" وإعادة منهج الرسول "عليه السلام "، موضحا أن تلك الجماعات هي السبب فى المعاناة التي يعانيها الدين نتيجة لما يقومون به من تشويه للفكر الإسلامى.

ولفت حسن محمد، إلى أن ما تقوم به تلك الجماعات فى الوقت الحالي يعمل على تشويه المنهج النبوي والسيرة النبوية، بالإضافة إلى إعادة اختزال للشق السياسي في المنهج النبوى لما هو مفيد لهم. 
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