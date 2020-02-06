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رياضة

إسلام الشاطر: نادي بروسيا مصر يسير بخطط للوصول إلى الممتاز في 6 سنوات.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أكد إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الكرة بنادي بروسيا مصر - أحد أندية دوري القسم الرابع- أهمية المباريات القادمة في المجموعة لتحقيق هدف الصعود للقسم الثالث.

وأضاف  إسلام الشاطر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: يتبقى 7 مباريات في المسابقة وننظر للفوز فقط وخطط النادي الصعود للدوري الممتاز في 6 سنوات والجميع يبذل جهده لتحقيق الهدف.

وأكمل إسلام الشاطر: ثلاث صفقات حصلنا عليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وهم صلاح العجوز وهاني سعيد ومحمد أشرف وكان لهم دور كبير أمام فريق بنشبل وقادونا للفوز بنتيجة 6 أهداف.

وأوضح: اعتمدنا علي ثلاثة أعمار مختلفة في النادي وهم فوق الثلاثين ومرحلة 26 فيما فوق بجانب الشباب والناشئين ونسعى لإسعاد جماهير الشرقية ونصعد الي القسم الثالث.

واختتم إسلام الشاطر ورئيس قطاع الكرة بنادي بروسيا مصر: اعتمادنا علي أبناء الشرقية والعاشر من رمضان ولدينا العديد من المواهب الفذة والتي سيكون لها مستقبل كبير في كرة القدم.
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