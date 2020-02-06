خلى بالك.. بدء أعمال إصلاحات الأسفلت أعلى كوبري الجيزة

نشرت الادارة العامة لمرور الجيزة خدمات مرورية اعلى كوبري الجيزة تزامنا مع اعمال تطوير الاسفلت.





وتأتي الخدمات المرورية بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

فيما تجرى هيئة الطرق والكباري ومحافظة الجيزة عمليات تطوير للأسفلت اعلى كوبري الجيزة بمنطقة ميدان الجيزة بإلاتجاه القادم من الهرم الى جامعة القاهرة وكوبري عباس.





وتأتي اعمال التطوير في حارة مرورية من بين 4 حارات مرورية اعلى الكوبري بمنطقة ميدان الجيزة، وكذلك حارة مرورية ضمن حارتين في مطلع الكوبري القادم من مناطق العمرانية.