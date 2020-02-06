AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خلى بالك.. بدء أعمال إصلاحات الأسفلت أعلى كوبري الجيزة

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
نشرت الادارة العامة لمرور الجيزة خدمات مرورية اعلى كوبري الجيزة تزامنا مع اعمال تطوير الاسفلت.

وتأتي الخدمات المرورية بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.
فيما تجرى هيئة الطرق والكباري ومحافظة الجيزة عمليات تطوير للأسفلت اعلى كوبري الجيزة بمنطقة ميدان الجيزة بإلاتجاه القادم من الهرم الى جامعة القاهرة وكوبري عباس.

وتأتي اعمال التطوير في حارة مرورية من بين 4 حارات مرورية اعلى الكوبري بمنطقة ميدان الجيزة، وكذلك حارة مرورية ضمن حارتين في مطلع الكوبري القادم من مناطق العمرانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حركة المحافظين.. آمال المواطنين على مكتب محافظ بني سويف الجديد.. وغنيم: العمل الميداني والاحتكاك المباشر بالشارع أهم أولوياتي

مرور القاهرة: تعزيزات مرورية بسبب أعمال صيانة بكوبري 6 أكتوبر وشارع التسعين

استكمال أعمال تطوير كوبري 6 أكتوبر وشارع التسعين

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لتنفيذ أعمال صيانة ورفع الكفاءة

كثافات متوسطة.. الحالة المرورية على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

ترشيحاتنا

صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم نجم أستون فيلا

مؤتمر صحفي مشترك لـ أبومازن وإيهود أولمرت.. تعرف على السبب

حسن شحاتة فى سوسة لـ خلافة مدرب الأهلي السابق.. تفاصيل

فيفا ينصف نادي المصري على اتحاد الكرة في أزمة المعارين

الرعب يصل ذروته.. ولادة أول طفل في الصين مصابا بـ فيروس كورونا

زلزال في العريش بقوة 4 ريختر.. وشبكة الرصد: لا خسائر أو إصابات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية