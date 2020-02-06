شاهد تكريم خطاط المصحف الشريف بالقصيم .. تفاصيل

كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة اليوم, الخطاط بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عثمان طه نظير أعماله الجليلة في خط المصحف 12 مرة بحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم الدكتور علي القلاء ووكيل العمادة بجامعة القصيم محمد العجلان ومن مجمع الملك فهد للمصحف الشريف سليمان الفوزان.
ورحب أمير منطقة القصيم بالدكتور عثمان طه حيث اشاد بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد من عناية واهتمام بالقرآن الكريم طباعة ونشرًا .
وأشاد بجهود الدكتور طه في خدمة كتاب الله ، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء , منوهًا بما شاهده من نماذج من مخطوطات للمصحف الشريف بالمجمع وعدها عملًا جليلًا مميزًا .
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من جانبه قدم الدكتور عثمان طه شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه وتكريمه, مؤكدًا أنً هذا اللقاء والتكريم صورة من عناية المملكة بالقرآن الكريم وأهله.