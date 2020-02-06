AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد تكريم خطاط المصحف الشريف بالقصيم .. تفاصيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:38 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
محمود نوفل

كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة اليوم, الخطاط بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عثمان طه نظير أعماله الجليلة في خط المصحف 12 مرة  بحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم الدكتور علي القلاء  ووكيل العمادة بجامعة القصيم محمد العجلان  ومن مجمع الملك فهد للمصحف الشريف سليمان الفوزان.

ورحب أمير منطقة القصيم بالدكتور عثمان طه حيث اشاد بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي العهد من عناية واهتمام بالقرآن الكريم طباعة ونشرًا .

وأشاد بجهود الدكتور طه في خدمة كتاب الله ، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء , منوهًا بما شاهده من نماذج من مخطوطات للمصحف الشريف بالمجمع وعدها عملًا جليلًا مميزًا .

إقرأ ايضا :

من جانبه قدم الدكتور عثمان طه شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه وتكريمه, مؤكدًا أنً هذا اللقاء والتكريم صورة من عناية المملكة بالقرآن الكريم وأهله.
شاهد تكريم خطاط المصحف الشريف بالقصيم .. تفاصيل
شاهد تكريم خطاط المصحف الشريف بالقصيم .. تفاصيل
شاهد تكريم خطاط المصحف الشريف بالقصيم .. تفاصيل
شاهد تكريم خطاط المصحف الشريف بالقصيم .. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية التخلص من المصاحف القديمة .. تعرف على أفضل طريقة بدلا من الحرق

لماذا بدأ القرآن بسورة البقرة وسبب تسميتها بهذا الاسم؟

تحفة فريدة.. حكاية مصحف مذهب عمره 200 سنة في المتحف الإسلامي

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أحمد شوبير عن مواجهة صن داونز: فريق زي وادي دجلة

فيفا ينصف نادي المصري على اتحاد الكرة في أزمة المعارين

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية