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تعليم

ائتلاف شباب معلمي مصر: نائب الوزير لشئون المعلمين حل 30% من مشاكلنا .. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:59 م
ائتلاف شباب المعلمين
ائتلاف شباب المعلمين في ندوة بصدى البلد
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ياســـمين بدوي
أكد محمد البيلي أمين ائتلاف شباب معلمي مصر بالبحر الأحمر، أن وجود منصب نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، كان مكسبا لا يمكن إنكاره لجميع معلمي مصر.

وقال البيلي في ندوة تعليمية نظمها موقع صدى البلد: إن استحداث هذا المنصب كان من أبرز مطالب ائتلاف شباب معلمي مصر منذ 2009، وتطبيقه الآن على أرض الواقع هو بمثابة اعتراف رسمي من الدولة بأن المعلمين لديهم مشاكل تحتاج إلى من يسمعها ويعمل على حلها.

وأضاف البيلي، أن الوزير من المفترض أن يكون دوره إشرافيا ولن يتمكن من إنجاز كافة الملفات بمفرده، وبالتالي كان لا بد لمسئول يتولى ملف مشاكل المعلمين ويوصل أصواتهم للوزير، ولهذا فوجود نائب للوزير لشئون المعلمين كان من أهم الخطوات التي أفادت المعلمين في الفترة الأخيرة.

وأشار البيلي إلى أن منصب نائب الوزير لشئون المعلمين ساعد كثيرا على التواصل المباشر بشكل أكبر مع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وانتهى ترديد شعار كله تمام يا فندم الذي كان يردده المسئولون دون التحاور مع المعلمين والشعور بأزماتهم.

وأوضح البيلي، أنه منذ استحداث منصب نائب وزير التعليم لشئون المعلمين حتى الآن، تم حل 30% من مشاكل المعلمين في مصر.

ولفت البيلي إلى أن هناك مشاكل جذرية لم يحلها منصب نائب الوزير حتى الآن، مثل مشكلة ضعف رواتب المعلمين، ومشكلة الاغتراب الداخلي والخارجي للمعلمين.
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