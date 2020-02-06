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منوعات

نفاد أسرّة المستشفيات بالصين بعد إصابة الآلاف بفيروس كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تسعى الصين لإيجاد اسرة بالمستشفيات لآلاف المرضى المصابين حديثًا يوم الخميس ، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 563.


و من المعروف الآن أن أكثر من 28000 شخص مصابون على مستوى الصين  بفيروس كورونا. 


و أكدت 24 دولة الآن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الذي ظهر نتيجة  انتشار أسواق لبيع الحيوانات الغريبة بمدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قال هو ليشان ، مسؤول كبير في مدينة ووهان ، إن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تعاني من نقص شديد في الأسرة ، مشيرًا إلى أن هناك 8182 مريضًا تم قبولهم في 28 مستشفى تضم 8254 سريرًا.


فيما ، تقطعت السبل اليوم الخميس  في وجه آلاف الأشخاص على متن سفينتين بحريتين في آسيا ، حيث أظهرت الاختبارات أن 20 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا  في إحدى السفن.


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