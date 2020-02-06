نفاد أسرّة المستشفيات بالصين بعد إصابة الآلاف بفيروس كورونا

تسعى الصين لإيجاد اسرة بالمستشفيات لآلاف المرضى المصابين حديثًا يوم الخميس ، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 563.

و من المعروف الآن أن أكثر من 28000 شخص مصابون على مستوى الصين بفيروس كورونا.

و أكدت 24 دولة الآن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا الذي ظهر نتيجة انتشار أسواق لبيع الحيوانات الغريبة بمدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قال هو ليشان ، مسؤول كبير في مدينة ووهان ، إن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تعاني من نقص شديد في الأسرة ، مشيرًا إلى أن هناك 8182 مريضًا تم قبولهم في 28 مستشفى تضم 8254 سريرًا.

فيما ، تقطعت السبل اليوم الخميس في وجه آلاف الأشخاص على متن سفينتين بحريتين في آسيا ، حيث أظهرت الاختبارات أن 20 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا في إحدى السفن.