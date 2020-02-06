رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية، مشيرا إلى أن إصدار القوانين يحتاج إلى التأني لأنها تحدد مستقبل الديمقراطية في مصر.









جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.









وشدد أبو شقة على ضرورة إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية، مؤكدا أنهم راجعوا جميع الضمانات حتى تكون النتيجة معبرة بشكل حقيقي عن التصويت.









ونوه أبو شقة بضرورة عقد حوار مجتمعي مع جميع الفئات المجتمعية لرصد مقترحاتهم وملاحظاتهم ودراستها.