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برلمان

رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:49 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية، مشيرا إلى أن إصدار القوانين يحتاج إلى التأني لأنها تحدد مستقبل الديمقراطية في مصر.


جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


وشدد أبو شقة على ضرورة إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية، مؤكدا أنهم راجعوا جميع الضمانات حتى تكون النتيجة معبرة بشكل حقيقي عن التصويت.


ونوه أبو شقة بضرورة عقد حوار مجتمعي مع جميع الفئات المجتمعية لرصد مقترحاتهم وملاحظاتهم ودراستها.
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
رئيس الوفد: أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
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