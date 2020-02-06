AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقبة وحيدة تواجه قيادة حسن شحاتة لـ النجم التونسي .. تفاصيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:41 م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
Advertisements
يسرى غازى
كشفت مصادر مطلعة لصدى البلد عن عقبة وحيدة تواجه حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك من أجل قيادة فريق النجم الساحلي التونسي.

قال المصدر ذاته إن فريق النجم الساحلي يعانى أزمات مادية فى الوقت الراهن يمكنها أن تحول دون إتمام المفاوضات بين مسئولى الليتوال والمعلم حسن شحاتة لقيادة الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

كان مصدر مطلع أكد أن المعلم يتواجد حاليا فى مدينة سوسة التونسية من أجل التفاوض حول قيادة النجم الساحلي خلفا للمدرب الإسباني جاريدو بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود بينه وبين إدارة النادي التونسي ويتبقى فقط التوصل إلى طريقة توافقية حول الشرط الجزائي الكبير فى عقد المدرب الإسباني.

لفت إلى أن إدارة النادي التونسي تجرى مفاوضات جادة مع حسن شحاته من أجل تولى قيادة الفريق فنيا خلال الفترة القادمة فى ظل منافسة الفريق التونسي فى دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى جانب المسابقة المحلية فى الدورى التونسي.

شدد على أنه فور الإنتهاء من الإتفاق بين المعلم حسن شحاتة وإدارة النجم التونسي سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد وتقديم مدرب الفراعنة الكبار السابق إلى وسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي.

كان فريق النجم التونسي الملقب بـ الليتوال بقيادة الإسباني جاريدو مدرب النادي الأهلي السابق تأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا فى المركز الأول ويواجه الوداد المغربي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل خطة جاريدو لمواجهة النادي الأهلي

الأهلي يبحث عن انطلاقة مثالية أمام النجم الساحلي بـ دوري أبطال إفريقيا

أزمة تواجه مدرب النجم الساحلي بسبب مباراة الأهلي

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخشى مفاجأت بلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

مفاجأة.. حسن شحاتة يقترب من خلافة جاريدو في النجم الساحلي

النجم الساحلي لـ صدى البلد : جميع فرق الدور ربع النهائي في دوري الأبطال الأفريقي قوية

ترشيحاتنا

بعد تدهور حالتها الصحية.. شاهد أول ظهور لـ بشرى فى المستشفى

زلزال في العريش بقوة 4 ريختر.. وشبكة الرصد: لا خسائر أو إصابات

فتاة تقع في موقف محرج بسبب صورة غير لائقة.. صور

بـ بنطلون ممزق ومكياج.. شاهد.. إطلالة ابنة الراحل طلعت زكريا والجمهور: خسيتى

سفير إسرائيل يعلن عن مشروع جديد للتعاون الزراعي والمائي مع إثيوبيا

عقبة وحيدة تواجه قيادة حسن شحاتة لـ النجم التونسي .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية