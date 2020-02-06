عقبة وحيدة تواجه قيادة حسن شحاتة لـ النجم التونسي .. تفاصيل

كشفت مصادر مطلعة لصدى البلد عن عقبة وحيدة تواجه حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك من أجل قيادة فريق النجم الساحلي التونسي.





قال المصدر ذاته إن فريق النجم الساحلي يعانى أزمات مادية فى الوقت الراهن يمكنها أن تحول دون إتمام المفاوضات بين مسئولى الليتوال والمعلم حسن شحاتة لقيادة الفريق الأول خلال الفترة القادمة.





كان مصدر مطلع أكد أن المعلم يتواجد حاليا فى مدينة سوسة التونسية من أجل التفاوض حول قيادة النجم الساحلي خلفا للمدرب الإسباني جاريدو بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود بينه وبين إدارة النادي التونسي ويتبقى فقط التوصل إلى طريقة توافقية حول الشرط الجزائي الكبير فى عقد المدرب الإسباني.





لفت إلى أن إدارة النادي التونسي تجرى مفاوضات جادة مع حسن شحاته من أجل تولى قيادة الفريق فنيا خلال الفترة القادمة فى ظل منافسة الفريق التونسي فى دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى جانب المسابقة المحلية فى الدورى التونسي.





شدد على أنه فور الإنتهاء من الإتفاق بين المعلم حسن شحاتة وإدارة النجم التونسي سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد وتقديم مدرب الفراعنة الكبار السابق إلى وسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي.





كان فريق النجم التونسي الملقب بـ الليتوال بقيادة الإسباني جاريدو مدرب النادي الأهلي السابق تأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا فى المركز الأول ويواجه الوداد المغربي.











