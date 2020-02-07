برلماني يطالب بمشاركة القطاع الخاص لإنهاء مشكلة الصرف الصحي

تحفظ حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترح النائبة سحر عتمان بشأن فتح الباب أمام المجتمع المدني للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.

وقال" السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات الصرف الصحي غير منطقية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحتاج إلى أموال كثيرة ولذلك لا يمكن أن نضيف أعباء أخري على المواطن الذي تحمل فاتورة البقاء والبناء.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويلها إضافة إلى وضع حلول سريعة لإنهاء هذه المشكلة.

يأتى ذلك بعد أن توجهت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بموجبه يتم فتح الباب أمام المجتمع المدني للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.





وقالت "عتمان" في مقترحها، أن توقف مشروعات الصرف الصحي في قرى محافظة الشرقية وغيرها من باقي المحافظات طوال أربعة سنوات، يتطلب الأمر إلى وضع دراسة حكومية لأسباب توقفها والبحث عن بدائل، فإذا كان غياب الاعتمادات المالية السبب الرئيسي، فعلى الحكومة ألا تقع عاجزة وتتطلب من المجتمع المدني المشاركة معها، باعتبار مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة والجوهرية التي تمس المواطنين في مصر.





وأوضحت "عتمان"، أن هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحي منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى بدء فيها أعمال الصرف ثم توقفت فجأة لسنوات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.





وأشارت إلى أنها طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة بالدولة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.