AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بمشاركة القطاع الخاص لإنهاء مشكلة الصرف الصحي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:01 ص
الصرف الصحي - أرشفيه
الصرف الصحي - أرشفيه
Advertisements
حسن رضوان

تحفظ حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترح النائبة سحر عتمان بشأن فتح الباب أمام المجتمع المدني للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.


وقال" السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات الصرف الصحي غير منطقية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحتاج إلى أموال كثيرة ولذلك لا يمكن أن نضيف أعباء أخري على المواطن الذي تحمل فاتورة البقاء والبناء.


وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويلها إضافة إلى وضع حلول سريعة لإنهاء هذه المشكلة.


يأتى ذلك بعد أن توجهت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بموجبه يتم فتح الباب أمام المجتمع المدني للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.


وقالت "عتمان" في مقترحها، أن توقف مشروعات الصرف الصحي في قرى محافظة الشرقية وغيرها من باقي المحافظات طوال أربعة سنوات،  يتطلب الأمر إلى وضع دراسة حكومية لأسباب توقفها والبحث عن بدائل، فإذا كان غياب الاعتمادات المالية السبب الرئيسي، فعلى الحكومة ألا تقع عاجزة وتتطلب من المجتمع المدني المشاركة معها، باعتبار مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة والجوهرية التي تمس المواطنين في مصر.

وأوضحت "عتمان"، أن هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحي منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى بدء فيها أعمال الصرف ثم توقفت فجأة لسنوات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.

وأشارت إلى أنها طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة بالدولة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يطالب الحكومة بخطة عاجلة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالقرى والنجوع

نائب يطالب الحكومة بخطة عاجلة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى

أزمات المياه والصرف في 5 محافظات على طاولة إسكان النواب.. الأسبوع المقبل

الأسبوع المقبل.. تفاصيل أزمات المياه والصرف الصحي في 5 محافظات علي طاولة إسكان النواب..طلب احاطة خاص بعدم تنفيذ 19 مقايسة في 19 قرية تابعة لمركز المنصورة

إغراق السوق بالخشب التركي وفوضى التوك توك والمواقف بمناقشات لجان البرلمان غدا .. الأعضاء يواصلون استعراض قانون البنك المركزي.. ويشهدون إطلاق حملة اتحضر للأخضر

مقترح بفتح الباب أمام المجتمع المدني لتمويل مشروعات الصرف المتوقفة

ترشيحاتنا

أول تعليق من مدرب بيراميدز على الخسارة ١-٢ أمام الأهلى

طبيب صيني يكشف مفاجأة صادمة بشأن المتعافين من كورونا

لماذا رفض ليفربول دعوة عماد متعب لحضور مهرجان اعتزاله؟

الأمن يحمي إبراهيم نور الدين من هجوم لاعبي بيراميدز.. تفاصيل

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

شاهد | أحدث ظهور لـ محمد صلاح .. وعلي ربيع يعلق

AdvertisementS

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

مصدر بـ الحكام يحسم مصير صحة هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز

عاجل .. شاهد لحظة اعتداء علي جبر على إبراهيم نور الدين بعد خسارة بيراميدز أمام الأهلي.. فيديو

هاني حتحوت : هدف الأهلي الثاني غير شرعي.. وإيقاف حكم المباراة | شاهد

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

تمزيق غشاء البكارة بطرق غير طبيعية .. النقض: من حق الزوجة طلب الطلاق

تامر أمين يغضب على الهواء بسبب الأهلى.. فيديو

تعالي نتجوز بقى .. أول تعليق لطبيب أصالة بعد الصور المثيرة للجدل.. فيديو

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

التعليم تعلن انتهاء إجازة نصف العام رسميا.. وتؤكد: لا تأجيل لموعد عودة الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان تخصص "مساجد متنقلة" للرياضيين المسلمين خلال أولمبياد طوكيو 2020

حيلة سحرية للتخلص من انسداد المرحاض بسائل صابون الأطباق

هل تستغل الصين فيروس كورونا في التغطية على قتل مسلمي الإيجور؟