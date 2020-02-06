AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

روسيا اليوم: إجراءات أمنية مصرية على الحدود مع ليبيا.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:03 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية روسيا اليوم تقريرا عن إجراءات مصر الأمنية على الحدود مع ليبيا وذلك بعد تصنيف موقع غلوبال فاير باور الجيش المصري في المرتبة الـ 9 علي مستوى العالم.


وأوضح التقرير ان الجيش المصري يواصل إجراءاته على الحدود الغربية مع ليبيا لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع عمليات التسلل إلى البلاد او ادخال الاسلحة والذخائر.


وأشار التقرير الي وضع موقع غلوبال فاير باور الجيش المصري في المرتبة 9 على مستوى العالم ضمنَ قائمة ضمت جيوش 138 دولة.


وأوضح التقرير ان الجيش المصري يملك أكثر من 1000 طائرة حربية بالإضافة الي أكثر من 4000 دبابة فيما تجاوز عدد المدرعات 11 ألف مدرعة. 


وقال أشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام لفضائية روسيا اليوم: ان الجيش المصري يواجه مخاطر كبيرة بسبب الأوضاع في ليبيا وسبق ان تعرضنا لها عندما كان هناك محاولات للاختراق وكذلك عمليات إرهابية مثل عملية الواحات وغيرها.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوى الجيوش في 2019.. تعرف على ترتيب السعودية وإيران| تفاصيل

البحيرة مسقط رأس الشخصيات العامة والمهمة.. ابن مركز إدكو أسر عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع.. والرئيس السادات يشيد ببراعة الفريق حسن أبو سعدة

التاسع عالميا.. الجيش المصري الأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط

متفوقا على تركيا وإيران وإسرائيل.. الجيش المصري التاسع عالميا .. فيديو

الجيش السعودي الأول خليجيا والثاني عربيا والرابع إقليميا على قائمة أقوى الجيوش

ترشيحاتنا

فيفا ينصف نادي المصري على اتحاد الكرة في أزمة المعارين

عائلة باتشان.. قصة أسرة هندية غيرت مستقبل الفن في الهند لـ بوليوود بميلادها الجديد

3 هزائم وابتعاد عن الصدارة.. نتائج صن داونز المحلية قبل مواجهة الأهلي

ما مدة حمل السيدة مريم؟.. أمين الفتوى يوضح

الرعب يصل ذروته.. ولادة أول طفل في الصين مصابا بـ فيروس كورونا

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

حقيقة ظهور أول حالة كورونا في السعودية.. شاهد

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها