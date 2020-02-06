روسيا اليوم: إجراءات أمنية مصرية على الحدود مع ليبيا.. فيديو

نشرت فضائية روسيا اليوم تقريرا عن إجراءات مصر الأمنية على الحدود مع ليبيا وذلك بعد تصنيف موقع غلوبال فاير باور الجيش المصري في المرتبة الـ 9 علي مستوى العالم.









وأوضح التقرير ان الجيش المصري يواصل إجراءاته على الحدود الغربية مع ليبيا لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع عمليات التسلل إلى البلاد او ادخال الاسلحة والذخائر.









وأشار التقرير الي وضع موقع غلوبال فاير باور الجيش المصري في المرتبة 9 على مستوى العالم ضمنَ قائمة ضمت جيوش 138 دولة.









وأوضح التقرير ان الجيش المصري يملك أكثر من 1000 طائرة حربية بالإضافة الي أكثر من 4000 دبابة فيما تجاوز عدد المدرعات 11 ألف مدرعة.









وقال أشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام لفضائية روسيا اليوم: ان الجيش المصري يواجه مخاطر كبيرة بسبب الأوضاع في ليبيا وسبق ان تعرضنا لها عندما كان هناك محاولات للاختراق وكذلك عمليات إرهابية مثل عملية الواحات وغيرها.



