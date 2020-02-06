إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الاحمر بمدينة أوسيم.





تلقت الاجهزة الامنية بلاغا يفيد باختفاء إيمان م. ع. - طالبة بالصف الأول الثانوي والمقيمة بقرية الكوم الأحمر أوسيم الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات وتشكيل فريق بحث.





وكشفت التحريات الاولية التى اشرف عليها اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية، ان الطالبة ذهبت لشراء الفطار صباح يوم الأربعاء 5 فبراير ومرت ساعات ولم تعد، الأمر الذي ترتب عليه قيام الأسرة وأهالي القرية بالبحث عنها ولكن دون جدوى.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



