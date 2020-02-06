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حوادث

إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الاحمر بمدينة أوسيم.

تلقت الاجهزة الامنية بلاغا يفيد باختفاء إيمان م. ع.  - طالبة بالصف الأول الثانوي والمقيمة بقرية الكوم الأحمر أوسيم الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات وتشكيل فريق بحث.

وكشفت التحريات الاولية التى اشرف عليها اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية، ان الطالبة ذهبت لشراء الفطار صباح يوم الأربعاء 5 فبراير ومرت ساعات ولم تعد، الأمر الذي ترتب عليه قيام الأسرة وأهالي القرية بالبحث عنها ولكن دون جدوى.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت لغز تغيب فتاة عن منزلها بمنطقة ميت عقبة بالجيزة .

البداية عندما تداول أحد المواقع الإخبارية خبرا متضمنًا تغيب "إحدى الفتيات" عن منزلها بمنطقة ميت عقبة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ  31 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من أحد المواطنين (سائق – مقيم بدائرة القسم) بغياب (ابنته– 17 سنة- مقيمة بذات العنوان) عن المنزل عقب توجهها لزيارة إحدى صديقاتها .

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن الغائبة وأوصافها، وبتاريخ 5 الجارى تبين عودة المتغيبة إلى مسكنها، وبمناقشتها أقرت بتركها محل إقامتها بإرادتها.
إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة
إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة
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