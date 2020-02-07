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برلمان

أبو شقة يفتتح مقر لجنة الوفد بالمطرية .. اليوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:01 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
يفتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مقر لجنة الوفد بمنطقة المطرية بالقاهرة، في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

ويحضر افتتاح المقر الجديد المقام بشارع عزت المتفرع من شارع الخارجة بالمطرية، النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وكبار قيادات الحزب.

وكانت قد نظمت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد أمس حلقة نقاشية لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال الحلقة النقاشية رأي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.
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