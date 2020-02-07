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برلمان

خارجية البرلمان تناقش موقف التعاون الدولي بحضور المشاط الأحد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:02 ص
وزيرة التعاون الدولى
وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط
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معتز الخصوصى
قالت النائبة سامية رفلة ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ستعقد إجتماعاتها يومى الأحد والأثنين المقبلين.

وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية ستناقش خلال إجتماعها يوم الأحد المقبل الموقف الراهن والمستقبلى للتعاون الدولى بحضور وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط.

واكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن لجنة العلاقات الخارجية ستناقش خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن معاناة المصريين فى الخارج من طول المدة الزمنية للإجراءات الحكومية للسفارات المصرية بالخارج.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضي، لجلسة 9 فبراير.

وشهدت الجلسة العامة الثلاثاء قبل الماضي، مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.
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