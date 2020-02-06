شاهد .. جر وسحل مزارعين حتى الموت .. والسبب غريب

قتل مزارع واصيب 5 اخرون بجروح خطيرة في مشاجرة مميتة اندلعت في إحدى القرى الهندية بعد انتشار شائعات بأن الضحايا عصابة تقوم بخطف الاطفال.

تظهر لقطات الفيديو المروعة القرويين وهم يهاجمون الرجال الستة ، ويضربوهم بالعصي والألواح الحجرية ويحطمون سياراتهم في منطقة دهار في ولاية ماديا براديش.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، توفي المزارع جانيش خاسي بعد الهجوم الوحشي وأصيب اثنان بجروح خطيرة بعد هجوم تعرضهم لهجوم وقع يوم أمس.

فيما ألقت الشرطة الهندية القبض على ثلاثة رجال اليوم واتهمتهم بالقتل واعتقلت 15 آخرين.

وتجمع العشرات من القرويين الآخرين لمشاهدة الهجوم الوحشي وتصويره على هواتفهم المحمولة.

وكان تم جر المزارعين من سياراتهم وتعرضوا للضرب بلا هوادة، حيث يظهر أحد مقاطع الفيديو ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي وهو يحاول إيقاف القرويين إلا أنه قام بتجاهله واستمروا في الهجوم على المزارعين.