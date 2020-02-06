علاء عابد: رشحنا أبو العينين في الانتخابات استجابة لأهالي الجيزة.. ونثق في فوزه لأن رسالته خدمة المحافظة

أشاد اللواء علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشاركة أهالي الجيزة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية، ومشاركاتهم الوطنية التاريخية، والتي أكدها دعمهم لرجل الصناعة الوطني محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح على عضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية (رقم 4 رمز القلم).

جاء ذلك حفل تكريم رجل الصناعة محمد أبو العينين لعدد من حفظة القرآن الكريم بمحافظة الجيزة، بمشاركة النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل ناصر أمين عام الحزب بالجيزة، ومساعدي أمين عام الحزب بالجيزة ذكي عباس ومحمود أبو موسى، وشريف جلال

أمين الشباب بالجيزة وبحضور عدد كبير من أهالي الجيزة، من مختلف الفئات، مرأة وشباب وكبار سن، والذين هتفوا "واحد اثنين بنحب أبو العينين".

وقال اللواء علاء عابد: "عند اختيار حزب مستقبل وطن لمرشحه في الانتخابات التكميلية بالجيزة، سألنا أهالي الجيزة من يستحق أن يمثلهم في البرلمان ومن يثقون فيه ومن يقوم بجهود اجتماعية وخدمية لهم، كانت الإجابة محمد أبوالعينين، وهو ما جعل الحزب يصر على أن يكون مرشحه في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة".

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن محمد أبو العينين رجل وطني من الطراز الرفيع، وله مواقف وطنية مسجلة، كما أنه رمز نيابي كان له ثقله في البرلمان محليا ودوليا على مدار أكثر من 15 عاما، وقدم تشريعات كانت فاصلة في الحياة السياسية، خاصة بملفات عديدة مهمة، مثل المعاشات والعاملين بالخارج، وتم انتخابه لأرفع المناصب البرلمانية الدولية.

وأشاد علاء عابد، بموقف محمد أبو العينين عندما وقف إلى جانب الوطن، في أشد أزماتها، ووقف هو وإعلامه مستفيدا من علاقاته البرلمانية المتميزة دوليا مدافعا عن الوطن، مشيرا إلى أن مستقبل وطن وأهالي الجيزة يردون هذا الجميل له في الانتخابات.

وأعرب عن ثقته في فوز محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة ، قائلا: "نراهن على فوز مرشحنا في

الانتخابات، طالما أن مبدأنا خدمة أهالي الجيزة والقيام بواجبنا التشريعي والرقابية على أفضل ما يكون".





وطالب علاء عابد، من أهالي الجيزة بضرورة الاحتشاد أمام لجان الاقتراع بنفس هذا الدعم والحشد الذي أظهروه منذ إعلان أبو العينين ترشحه في

الانتخابات التكميلية.





من جانبه، وجه النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب، التحية لأهالي الجيزة، ومواقفهم في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء، وهي مواقف وطنية معروف بها أهالي الجيزة.

وأثنى على الدعم الكبير الذي أظهروه بعد ترشح رجل الصناعة محمد أبوالعينين في الانتخابات التكميلية، قائلا: "أهالي الجيزة يحملون حبا كبيرا

لـأبو العينين غير عادي".





بدوره، قال شريف جلال، أمين شباب حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن حزب مستقبل وطن لديه برامج غير مسبوقة للشباب للتشغيل والتدريب والتأهيل والتثقيف. وهناك برنامج للشباب هو الأول من نوعه، وتم دراسته جيدا من المقرر الإعلان عنه قريبا.

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