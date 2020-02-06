حياتك تهمنا.. مستقبل وطن الشرقية يعقد ندوة تثقيفية عن الانتحار

عقد حزب مسقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب ندوة للتوعية بخطورة الانتحار وطرق الوقاية تحت عنوان "حياتك تهمنا".





أقيمت الندوة برئاسة المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بمحافظة الشرقية بمستقبل وطن مدينة العاشر من رمضان لشرح الدوافع والأسباب المؤدية للانتحار، وكيفية مواجهتها.





حضر الندوة الدكتورة زينب فهيم أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة والدكتور إسلام الجوهري أمين شباب المحافظة والدكتور البسيوني عيد اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان والشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف والقس صابر راعي كنيسة ماري جرجس واكثر من 300 شاب وفتاة وهيئة مكتب الحزب بالعاشر من رمضان.





وأكد المهندس احمد الخطيب أمين الحزب بالشرقية ان الحزب تبني قضية التوعية والتثقيف للقضاء علي فكرة " الانتحار" لارتفاع نسبتها عالميا فى الآونة الأخيرة وخاصة بين الشباب مشيرا الى أن الشباب عصب القوى الداعمة للدول فهو مستقبلها وحاضرها وبأيديهم تبني الأمم والأوطان لذلك وجب توعيتهم من كل المخاطر التى تهددهم وتحيط بهم داخليا وخارجيا.





وقالت الدكتورة زينب فهيم أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة إن تفاقم ظاهرة الانتحار باتت تهدد المجتمع ويورث الفضائح للأسر المضارة منها وبلغت النسبة العالمية للانتحار 83% للذكور و17% للإناث بواقع 800 الف حالة سنويا وتتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما بمعدل حالة كل 40 ثانية لأسباب مختلفة.





وأضاف الدكتور أسلام الجوهري أمين الشباب بالمحافظة أنه فخور بتبني الحزب تلك المبادرة والتي ستقلل من نسبة الانتحار وخاصة وسط الشباب، مشيرا الي اأن الشباب هم العنصر الفعال فى المجتمع وعليهم الوقوف على هذه الحقيقة.





وتحدث المهندس مدحت شهاب أمين الحزب بالعاشر من رمضان عن فكرة الانتحار والطرق الحديثة للتخلص من تلك الظاهرة إيمانا من الحزب بدوره للقضاء على كل الأفكار غير المناسبة لعادات وتقاليد الوطن موضحًا بأن الدولة تسعى بكامل مؤسساتها لتذليل اي مخاوف تواجه الشباب او رب الأسرة من المستقبل.





وأشار الدكتور البسيوني عيد اخصائي الطب النفسي خلال كلمته التي ألقاها إلي أهمية العلاج النفسي لتلك الظاهرة المنتشرة، وكيفية التخلص منها والعوامل المؤثرة في حياتنا وأهمية العلاج النفسى للأمراض النفسية والاجتماعية في المجتمع المصرى.





اقرأ أيضا: