مصور شهير يروى مواقف مضحكة مع الرئيس السادات.. فيديو

قال محمود عبد السميع، مدير التصوير ورئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي، إنه شارك في تصوير إعادة افتتاح قناة السويس في عهد الرئيس أنور السادات، موضحا أنه كان يركب مركبا خلف الرئيس ونادى عليه «ياريس» حتى يلتفت إليه ويصوره.





وأضاف استضافته ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد مجدي»، أنه رافق الرئيس السادات في العديد من المواقف، لدرجة أنه تم منعه من الدخول في إحدى المناسبات فصرخ وقال: «ياريس بيدخلوا الأجانب والمصريين لأ»، فأمر السادات على الفور بدخوله لتصوير الحدث.





وأشار عبد السميع، إلى أن الرئيس السادات كان يفهم جدا في فن التصوير، وأكثر من الرئيسين مبارك وعبد الناصر حبا للتصوير.





وثم أكمل عبد السميع، حديثه عن أعماله الفنية مع كبار المخرجين في العالم العربي.