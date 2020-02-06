AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول طائرة خاصة إلى ووهان الصينية لإعادة 211 مواطنا كنديا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:16 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
وصلت طائرة خاصة استأجرتها الحكومة الكندية إلى مدينة (ووهان) بالصين لإعادة الكنديين الراغبين في مغادرة المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومن المتوقع أن يستقل 211 كنديا الرحلة اليوم الخميس بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية في هانوي بالفلبين، حيث كانت الطائرة تستعد للتوجه إلى ووهان.

ويجب أن يخضع الركاب لمراحل متعددة من الفحص من قبل السلطات الصينية والكندية قبل الصعود للطائرة . ولن يُسمح لأي شخص يظهر أي أعراض للمرض بالصعود إلى الطائرة.

وأكدت السلطات الكندية أن مسؤولي الدفاع الوطني والصحة العامة سيتواجدون على متن الطائرة وسيتخذون خطوات لعزل أي شخص يُصاب بالمرض أثناء الرحلة.

وصرح وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين بأنه سيتم السماح لـ "بضع عشرات" من الكنديين غير القادرين على ركوب الطائرة، بركوب طائرة أمريكية في ووهان ستغادر بعد ساعات قليلة من مغادرة الرحلة الكندية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندا تطالب إيران السماح لمسئوليها بالاشتراك في تحقيقات الطائرة الأوكرانية

جاستن ترودو يشكك في صدق تحقيقات إيران بشأن الطائرة الأوكرانية

وزير خارجية كندا يكشف تفاصيل جديدة عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كندا تعلن عن تشكيل مجموعة عمل دولية للوصول إلى حقيقة تحطم الطائرة الأوكرانية

كندا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري لمقاطعة هوبي الصينية

أضخم طائرة ركاب بالعالم تجلي مواطني الاتحاد الأوروبي عن الصين

ترشيحاتنا

3 فتيات في ضيافة عمرو دياب بـ الاستديو.. تعرف عليهن.. صور

شقيقته حاولت إخفاء الجريمة.. الأمن العام يضبط شابا قتل والده بالعبور

طالب يقتحم مكتب أستاذ بـ"تجارة الإسكندرية"ويعتدى عليه بطبنجة

في 15 ثانية فقط .. رجل يصاب بـ كورونا لـ وقوفه بجوار سيدة تحمل المرض

رفْضْ طلب الزمالك .. محمد فضل كلمة السر فى إقامة قمة الأهلى فى موعدها

فشل انتقال تريزيجيه إلى الدوري الإسباني.. سيلجادو يكشف الكواليس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة طفل بعد أسبوع من إعلان شفائه من السرطان.. والسبب مؤلم

بـ الجلد الأحمر.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

حقيقة ظهور أول حالة كورونا في السعودية.. شاهد