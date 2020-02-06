الوفد يقدم رؤية حول قوانين الانتخابات.. أبو شقة: لا بد من إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية.. ونقترح أن يكون عدد مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو

بهاء أبو شقة:
- حزب الوفد قبلة وملاذ كل مصري
- أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية
- حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن
- ويكشف رؤيته في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب
- أباظة: نعد قانونا محترفا للانتخابات يتواءم مع عقلية الشارع
- عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الوفد حاضن لشباب الأمة
نظمت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد حلقة نقاشية اليوم لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية، مشيرا إلى أن إصدار القوانين يحتاج إلى التأني لأنها تحدد مستقبل الديمقراطية في مصر.
وشدد أبو شقة على ضرورة إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية، مؤكدا أنهم راجعوا جميع الضمانات حتى تكون النتيجة معبرة بشكل حقيقي عن التصويت.
ونوه أبو شقة بضرورة عقد حوار مجتمعي مع جميع الفئات المجتمعية لرصد مقترحاتهم وملاحظاتهم ودراستها.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ان حزب الوفد هو قبلة وملاذ كل مصري.
ورحب أبو شقة بجميع الحضور في بيت الأمة المصرية الذي يمتد بجذوره إلى ما يزيد على مئة عام.
وأكد أبو شقة أن بيت الأمة في تاريخه كان مع الدولة المصرية والوطن والمواطن، فدائما له دور قوي ورأي وموقف ثابت لا يحيد عن مواقفه الثابتة والراسخة.
وأشار أبو شقة إلى أن الوفد كان دائما مدافعا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن، وسيظل كذلك لأن تلك ثوابت ومبادئ لا تتغير ولا تحيد بأي صورة من الصور.
وشدد أبو شقة على حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم، موضحا أن رؤى الحزب تتمثل في الدفاع عن الوطن والديمقراطية والمواطنين والطبقات الكادحة.
وأضاف أبو شقة أن أغلب القوانين التي صدرت لحقوق الطبقات الكادحة كانت أثناء حكومة حزب الوفد، وجاءت مقولة طه حسين الخالدة "التعليم كالماء والهواء".
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد لا يزايد على مصلحة الوطن أو الدولة أو المواطن المصري، مؤكدا أنه لا هدف ولا مصلحة سوى مصلحة المواطنين.
وأشار أبو شقة إلى أنهم يعدون قانونا لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح القانون على الحوار المجتمعي، عملًا بمبدأ الديمقراطية.
وشدد أبو شقة على أن عظمة حزب الوفد في أنه لا ينحاز أو يتعصب لرأي غير المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن القوانين ستظهر بصياغة مثلى.
وأشار أبو شقة إلى المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لبناء دولة حديثة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أبو شقة أن حزب الوفد يضم ٢٠٤ مقرات في جميع المحافظات، ويضم لجان نوعية على غرار مجلس النواب وتشمل ٢٥ لجنة من المتخصصين والفنيين كل في مجاله.
وعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رأي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات.
وأوضح أبو شقة أن وجهة نظر الحزب أن يكون عدد مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو وأن يكون الثلثين بالانتخاب بالقوائم المغلقة وتحقيق التجانس بين جميع طبقات المجتمع على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث المجلس.
وبالنسبة لمجلس النواب، فقال أبو شقة إن وجهة نظر الحزب أن تجرى الانتخابات بالقائمة المغلقة ٧٥ في المئة على أن تمثل القوى السياسية والحزبية تمثيلا مناسبا لكل منها دون الجور أو الطغيان على أحد.
وشدد أبو شقة على ضرورة أن يكون المجلس القادم متجانسا ويكون الأعضاء مرتبطين بالشارع، منوها بأنهم يرون أن تكون نسبة الفردي ٢٥ في المئة لأنه يمثل خطرا لتدخل المال السياسي غير معلوم مصدره.
وبخصوص المحليات، أشار أبو شقة إلى أنها تحتاج قانون الانتخابات الخاص بالمحليات وقانون المحليات، مشيرا إلى أن الدستور وضع نص كامل للمحليات تضم ٩ ضوابط لا بد أن تكون تحت نظر أي مشرع.
ووصف اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأنه قلعة التشريع في مصر.
ولفت "أباظة" إلى أن لديه وجهة نظر في شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يحقق مصلحة المواطن وأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع المصري.
وأكد أنهم يعدون قانونا محترفا يتواءم مع عقلية الشارع لتحقيق المصلحة العامة وطموح المواطن المصري وإرضاء الشعب.
ونوه "أباظة" الى أن أبو شقة على عاتقه إخراج القوانين الخاصة بالبرلمان، مشيرا إلى ضرورة عدم التسرع أو "سلق" القانون حتى لا يدمر الحياة الديمقراطية في مصر.
وأشار إلى ضرورة تأهيل حزب الوفد نفسه وكوادره على أن يكون هناك متابعة لعمل اللجان في المحافظات لتستطيع تمثيل حزب الوفد بصورة حقيقة بالتزام سياسي وحزبي والانتشار في الشارع.
ونوه بأن الخط التشريعي وخط التواجد الشعبي يعملان بالتوازي في الانتخابات، مشيرا إلى أنه إذا أدى الحزب دوره بنجاح سيكون جاهزا بنسبة مئة في المئة سواء بالنظام الفردي أو القائمة.
وشدد "أباظة" على وجود عمل جاد لإخراج قانون محترم ومحترف يتناسب مع طموح الشعب، قائلا: "نحن في حزب الوفد نعد العدة للنزول للشارع الذي ينادي بتواجدنا، والوفد قادر بقوة تحت مظلة بهاء الدين أبو شقة والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يريد تداول السلطة بديمقراطية".
وأعرب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته باستضافة حزب الوفد للقاء وفد من التنسيقية، ليحتضن بيت الأمة، شبابا من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في مختلف المجالات والمؤسسات.
وأشاد "درويش" بدور بيت الأمة في الحفاظ على التواصل الدائم بين قياداته وفئة الشباب من مختلف المؤسسات السياسية، واختلاف الفكر والرؤى، متسائلا عن رؤية الوفد لملامح الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة.