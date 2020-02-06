الوفد يقدم رؤية حول قوانين الانتخابات.. أبو شقة: لا بد من إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية.. ونقترح أن يكون عدد مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو

نظمت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد حلقة نقاشية اليوم لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشدد أبو شقة على ضرورة إعداد جيد لقانون المحليات ووضع قواعد وأسس موضوعية، مؤكدا أنهم راجعوا جميع الضمانات حتى تكون النتيجة معبرة بشكل حقيقي عن التصويت.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية، مشيرا إلى أن إصدار القوانين يحتاج إلى التأني لأنها تحدد مستقبل الديمقراطية في مصر.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أخطر ما يهدد أي قانون هو الانفعالية، مشيرا إلى أن إصدار القوانين يحتاج إلى التأني لأنها تحدد مستقبل الديمقراطية في مصر.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ان حزب الوفد هو قبلة وملاذ كل مصري.





ورحب أبو شقة بجميع الحضور في بيت الأمة المصرية الذي يمتد بجذوره إلى ما يزيد على مئة عام.





وأكد أبو شقة أن بيت الأمة في تاريخه كان مع الدولة المصرية والوطن والمواطن، فدائما له دور قوي ورأي وموقف ثابت لا يحيد عن مواقفه الثابتة والراسخة.





وأشار أبو شقة إلى أن الوفد كان دائما مدافعا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن، وسيظل كذلك لأن تلك ثوابت ومبادئ لا تتغير ولا تحيد بأي صورة من الصور.





وشدد أبو شقة على حزب الوفد أقدم الأحزاب السياسية في العالم، موضحا أن رؤى الحزب تتمثل في الدفاع عن الوطن والديمقراطية والمواطنين والطبقات الكادحة.





وأضاف أبو شقة أن أغلب القوانين التي صدرت لحقوق الطبقات الكادحة كانت أثناء حكومة حزب الوفد، وجاءت مقولة طه حسين الخالدة "التعليم كالماء والهواء".



