الغزل والنسيج: تعاقدنا مع سويسرا وألمانيا على استيراد معدات متطورة

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه اليوم، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإهتمام بصناعة الغزل والنسيج.









وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،: "الرئيس السيسى وجه بضرورة الاهتمام بزراعة القطن، لافتا إلى أن مصر تنتج أفضل قطن على مستوى العالم".









الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج ، :"خطتنا التى يشرف عليها رئيس الجمهورية هى الاهتمام بالزراعة ابتداء من الفلاح حتى تصدير المنتج للخارج". وأوضح









وأشار إلى أنه تم التعاقد على معدات وماكينات متطورة وحديثة من سويسرا والمانيا، مضيفا:"سيتم تدريب العمالة على الأجهزة المتطورة".









وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.









ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادًا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.



