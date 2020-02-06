أهلي 2004 يفوز على المقاصة 3-1 وينفرد بصدارة البطولة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي، مواليد ٢٠٠٤، على مضيفه مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ١٧ في بطولة الجمهورية.









ورفع الأهلي رصيده إلى ٣٤ نقطة يتصدر بها قمة المسابقة، من الفوز في ١٠ مباريات والتعادل في ٤ مباريات والهزيمة مرتين، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، وتعادل سلبيًّا مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي ٦ – ١، وعلى سموحة ٣ – ٢، وتعادل مع حرس الحدود سلبيًّا، وفاز على الإسماعيلي ٧ – صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًّا، وفاز على المقاولون ٤ – ٣، وخسر أمام بيراميدز صفر – ١، وفاز على طنطا ١ – صفر، وعلى دجلة ٦ – صفر، وعلى المقاصة ٣ – ١، مسجلًا ٤٣ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مروان صلاح.





الدفاع: زياد أسامة – بيجاد عادل – خالد سليمان – رأفت خليل.





الوسط: محمد صلاح – مصطفى أبوالخير – محمد أسامة «ميدو» – علي أيمن – عمر جودة.





الهجوم: عبدالرحمن ممدوح.





وفي الشوط الثاني شارك خالد السيد بدلًا من علي أيمن، وأحمد وائل بدلًا من رأفت خليل، وعبدالله شعراوي بدلًا من عمر جودة.





تقدم مصر المقاصة في الدقيقة ٢٧، وبعدها بدقيقة واحدة نجح علي أيمن في تسجيل هدف التعادل للأهلي، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدفًا ثانيًا في الدقيقة ٣٤، واختتم ميدو أسامة ثلاثية الأهلي في الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًّا، وعبدالله فاروق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريًّا، وسيد الغزاوي طبيبًا، ومحمد نحلة معدًّا بدنيًّا، وأحمد شوقي أخصائيًّا للتدليك.



